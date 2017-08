Alors qu'Emmanuel Macron voit sa popularité s'effondrer ces dernières semaines, sa femme Brigitte ne semble pas bénéficier de plus de clémence. Une pétition "contre le statut de Première dame", lancée il y a deux semaines, a ainsi déjà obtenu, ce dimanche matin, plus de 150 000 signatures. "Avec un tel statut la première dame usera de son rôle comme bon lui semble et ce sera lui reconnaître une existence juridique qui permettrait de bénéficier d'un budget, d'un rôle important, de nombreux collaborateurs, chauffeurs, protection renforcée et autres avantages..." explique l'auteur de la pétition, Thierry Paul Valette, fondateur d'Egalité nationale, un mouvement de lutte contre la corruption.

"Brigitte Macron dispose à l'heure actuelle d'une équipe de deux à trois collaborateurs, ainsi que de deux secrétaires et deux agents de sécurité et cela est suffisant" souligne-t-il.

Durant sa campagne, Emmanuel Macron avait souhaité mettre "fin à une hypocrisie" puisque les conjointes des présidents de la République bénéficient de moyens, évalués à 400 000 euros par an, sans statut particulier.