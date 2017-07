Les petites confidences de Nicolas Sarkozy sur Emmanuel Macron

"Mercredi dernier, le 5 juillet, le jour même de l'hommage rendu à Simone Veil aux Invalides, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, avec leur épouse respective Brigitte et Carla, ont dîné ensemble à l'Élysée", indique Le Figaro ce 10 juillet. Ce rendez-vous est resté secret. "C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel", a affirmé la présidence au quotidien qui révèle que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron entretiennent de bonnes relations et échangent régulièrement au téléphone.

"Macron, c’est moi en mieux"

"Le président Macron a l'intelligence de ne pas sous-estimer l'expérience de Nicolas Sarkozy", glisse au Figaro un sarkozyste. Quant à l'ex-chef de l'Etat, il semble apprécier le jeune président. "Ce type est incroyable !", a confié en privé Nicolas Sarkozy à des amis. "Avec l’âge, je suis devenu modeste : Macron, c’est moi en mieux", a-t-il encore estimé.

La prochaine fois, ils devraient se retrouver le 14 juillet pour le premier anniversaire des attentats de Nice. Emmanuel Macron recevra également à l'Élysée François Hollande. "Mais on ne sait pas quand... et on ne le saura pas, car le rendez-vous n'a pas vocation à être inscrit à l'agenda", confie au Figaro un conseiller présidentiel.