Le petit-fils de Jacques Chirac a rejoint Emmanuel Macron

Le petit-fils de Jacques Chirac a décidé de s’engager en politique et même dans la campagne mais pas aux côtés des Républicains. En effet, depuis un an, Martin Rey-Chirac a rejoint le mouvement En Marche! d’Emmanuel Macron. Selon un élu LR, cité par L’Opinion, le jeune homme de 20 ans n'aurait même pas attendu le résultat de la primaire de la droite et du centre, à laquelle participait Alain Juppé - ami de longue date de son grand-père et accessoirement l'autre cofondateur de l'UMP - pour s'engager.

Bonne pioche donc pour l’ancien ministre de l’Economie, qui compte déjà dans son camp Renaud Dutreil, Jean-Paul Delevoye et Serge Lepeltier, Anne-Marie Idrac, ce sont Jean-Jacques Aillagon ou encore Alain Madelin. Autre prise symbolique: le conseiller de Paris, Dominique Tiberi, a, lui, donné son parrainage au candidat d'En Marche!. Le fils de Jean Tiberi se réjouit d’ailleurs de voir un membre de la famille Chirac engagé avec En Marche. "Le p’tit Chirac est en marche… ça fait plaisir !" confie-t-il.

