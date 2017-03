Un personne blessée après l'ouverture d'une enveloppe piégée au siège parisien du FMI

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon les premiers éléments de l'enquête, un pétard pourrait être à l'origine de l'explosion dans le bâtiment situé avenue de Iéna, non loin de l'Arc de Triomphe, en fin de matinée, ont précisé ces sources. La préfecture de police a fait état d'une intervention après la découverte "d'un colis suspect, avec a priori un artifice à l'intérieur".

Par précaution, environ 150 personnes ont été évacuées du siège parisien du FMI. Les pompiers se trouvaient sur place avec des chiens détecteurs d'explosifs un peu avant 12h30. Par précaution, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) a également été dépêchée, mais par pure précaution, ajoute Europe 1.

Une personne a été blessée jeudi 16 mars après avoir ouvert une enveloppe piégée envoyée aux locaux accueillant le FMI et la Banque Mondiale, au 66 rue d'Iéna, à Paris.

