Périgueux : un jeune afghan agresse quatre personnes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Social et politique à la une des quotidiens sénégalais

L'effroyable effondrement d'un pont autoroutier à Gênes cause la mort de dizaines de personnes

Organisation Can Total Cameroun 2019 : la CAF soutient le Cameroun

Un an après Charlottesville, le mouvement néo-nazi en piteux état

Une fois les deux hommes partis, il s’en est pris à deux frères âgés d’une soixantaine d’années, qui vivaient dans son voisinage. L’un a été touché au poumon et est grièvement blessé -mais son pronostic vital n’est pas engagé- l’autre se trouve également à l'hôpital.

Selon la presse locale, le jeune homme se trouvait devant son domicile, torse nu, et importunait un groupe de jeunes femmes quand des ambulanciers sont intervenus. Le demandeur d’asile a porté plusieurs coups de couteaux aux deux ambulanciers, qui ont dû se rendre en urgence à l'hôpital.

Hier soir, dans le centre-ville de Périgueux, un jeune demandeur d’asile afghan, alors sous l’emprise de l’alcool, a poignardé quatre personnes. Les quatre victimes sont actuellement à l’hôpital. Quant à lui, il a été interpellé et est toujours en garde à vue.

