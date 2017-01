Les pensées géopolitiques de Donald Trump il y a trente ans !

1987. Donald Trump est alors un promoteur immobilier et personne ne l’imagine futur président des Etats-Unis d’Amérique, comme c’est le cas depuis sa victoire à l’élection présidentielle en novembre et comme ça le sera officiellement à la fin du mois de janvier.

Il avait alors accordé une interview au journaliste Ron Rosenbaum dans laquelle il parle des armes nucléaires.

Elle avait été publiée dans un magazine qui n’existe plus, Manhattan, Inc. Il appellait déjà à un rapprochement avec la Russie –l’URSS à l’époque – et il s’inquiétait de la prolifération possible des armes nucléaires chez des acteurs non-étatiques, par exemple les organisations terroristes.

Il était marqué sur ce point par l’influence de son oncle, un ingénieur qui a travaillé dans des projets de défense. Il s’en prenait à « des pays comme la France » qui disait-il « vendent ouvertement la technologie nucléaire ».

Parmi les solutions qu’il envisageait à l’époque : des sanctions économiques contre les pays, comme cela serait fait avec l’Iran. Il envisageait aussi, et c’est lié, la constitution d’une alliance américano-soviétique pour le maintien du duopole sur les armes nucléaires. Il dit alors : « La seule réponse est pour les Big Two (Etats-Unis, URSS) de conclure une entente maintenant pour intervenir et empêcher la prochaine génération de nations sur le point d'aller au nucléaire de le faire. Par tous les moyens nécessaires. »

Donald Trump propose aujourd’hui d’ouvrir une relation diplomatique moins conflictuelle avec la Russie et également de dynamiser la production américaine d’armes nucléaires.