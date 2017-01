La pensée de la droite selon Vincent Peillon : "Il est noir ? Il n'a pas le droit de vote"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ça bouge au SC Charleroi: Harbaoui et Remacle débarquent, Ninis libéré de son contrat (photo)

"Breaking the Waves" de Lars Von Trier en musique à l'opéra

En savoir plus

"Toutes les avancées majeures et les nouveaux droits ont été permis grâce à la gauche. La gauche a toujours été progressiste, et la droite a toujours été conservatrice", a expliqué au Figaro, le porte-parole de Vincent Peillon, Christophe Pierrel.

"La droite, c'est des gens qui considèrent qu'il y a des différences entre nous qui font que, par exemple 'Si nous n'avons pas la même orientation sexuelle, moi j'ai le droit de me marier, lui n'a pas le droit de se marier.

"La gauche, c'est 'Je considère que si j'ai des droits, le droit de voter, le droit de me marier (et) d'autres, même s'ils ont d'autres orientations, doivent avoir les mêmes droits.'", a expliqué le candidat à la présidentielle.

Invité de l'émission Quotidien sur TMC, le jeudi 5 janvier, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a résumé en quelques phrases les différences entre "la gauche" et de "la droite".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres