"Penelopegate" : "Je serai inébranlable", répète François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six nations: "Il vaut mieux débuter par la difficulté" estime Bru

Evra n'était "plus heureux" à la Juventus

En savoir plus

"Je serai inébranlable", martèle François Fillon, avant de d'évoquer son programme. "On veut vous voler notre victoire", répète-t-il. Pas la sienne, mais "celle de la France, car "entre les utopistes et les extrémistes, il n'y a que nous".

"J'ai conscience de ce que vous endurez", explique le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, évoquant "les doutes" qui sont "instillés" et "le trouble" que suscite "les montants évoqués".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres