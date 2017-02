Penelopegate : les réactions de la matinée

Jean-François Copé : "J'ai décidé de faire bloc avec François Fillon. Peut-on imaginer une présidentielle sans la droite ?" assure sur RMC et BFMTV son ancien rival qui estime qu'"à deux mois de la présidentielle c'est trop tard" pour se poser des questions. "Il faut absolument que notre famille politique soit portée".

Bernard Accoyer : "François Fillon a tout mis sur la table lundi, il a été le seul candidat à le faire" affirme ce proche du candidat. "Parlons désormais des sujets de fond". Il est aussi revenu sur les propos de François Bayrou.

"La déclaration de Bayrou est scandaleuse. Il veut lancer sa candidature en se prêtant à un jeu dangereux pour la démocratie."

Eric Woerth : "La présomption d'innocence c'est extrêmement important, surtout quand on est innocent", souligne l'ancien ministre sur France Inter. Et si la mise en examen arrivait finalement ? "Il arrêtera" mais "je pense que ce n'est pas possible."

Christian Estrosi : "Je suis loyal à ma famille politique mais j'entends faire entendre ma différence dans cette campagne" assure l'ex-maire de Nice sur RTL. "Que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, on ne veut rien changer. Si on ne change rien, ce sera l'émergence du FN."