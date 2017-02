PenelopeGate : "Il y a un problème judiciaire absolument considérable", juge François Fillon

Alors que le JDD a annoncé, ce dimanche, une décision rapide du parquet financier, François Fillon a évoqué une possible mise en examen. "Juridiquement, je ne vois pas comment ça peut se produire" avance-t-il devant les journalistes. "On serait dans une quasi voie de fait."

Selon lui, "depuis le début, l'option est claire : éliminer le candidat légitimé par la primaire de la droite. Il y a un problème judiciaire absolument considérable (…) Ca pose un problème institutionnel si la justice peut aller jusqu'à contrôler la nature du travail parlementaire !"

De nouveau, il a émis des regrets sur l'emploi de sa famille, en rappelant que cela n'avait rien d'illégal.

"Je suis parlementaire depuis 1981. Beaucoup de parlementaires travaillaient avec leur famille. J'ai peut-être pris plus de temps que d'autres à prendre la mesure de la défiance que ça suscitait chez les Français."

De son côté, le Parisien affirme que le rapport de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) doit être remis au parquet, au plus tard en fin de semaine. Selon le journal, l'option la plus probable est l'ouverture d'une information judiciaire.