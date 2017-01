Penelopegate : la popularité de François Fillon chute lourdement

La polémique autour du salaire de Pénélope Fillon passe mal. Selon un sondage Odoxa réalisé pour France Info, 61% des Français ont désormais une mauvaise opinion de François Fillon. Une lourde chute alors qu'en novembre dernier, lors de sa victoire, il récoltait 54% de bonnes opinions.

Il faut dire que le sujet est sensible. Selon le même sondage, 76% des Français souhaitent le vote d'une loi interdisant aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille comme collaborateurs.

Enquête Odoxa pour franceinfo réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet le 26 janvier 2017. Echantillon de 1 012 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

