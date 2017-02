Penelopegate : "plus personne ne respecte les grands principes" s'alarme Michèle Alliot-Marie

Michèle Alliot-Marie : "Il y a un principe qui est celui de la présomption d'innocence, il y a également des principes (selon lesquels) à tout salaire doit correspondre un travail, de la même façon qu'à toute allocation ou indemnité doit correspondre une activité" explique l'ancienne ministre et candidate à la présidentielle dans l'Opinion.

"Ce qui déboussole aujourd'hui les Français, c'est l'impression qu'il y a des multiplications de règles et que plus personne ne respecte les grands principes."

Henri Guaino : Le député, très critique envers François Fillon, estime qu'il est temps pour le candidat de renoncer. "Ce serait un service à rendre à la fois à lui-même, pour qu'il puisse assurer sa défense, et à sa famille politique, parce que nous nous dirigeons, s'il s'entête, vers une élection où il ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle" explique-t-il sur Radio Classique. "Il risque de ne pas y avoir de candidat dans lequel se reconnaît une majorité d'électeurs de droite et du centre."

Florian Philippot : "Je souhaite que François Fillon se retire de cette élection présidentielle (...) pour qu'on puisse revenir à un débat de fond" affirme le vice-président du Front national sur RTL. "Il serait préférable que François Fillon parte, dans l'intérêt du débat démocratique et républicain.

Rachida Dati : "Les gens, les auditeurs, sont choqués par quoi ? Les montants. Un million et demi c’est choquant quand même !" lance celle qui est brouillée avec François Fillon, sur RMC Info. "Moi, je sais ce que c’est de gagner sa vie, je sais ce que c’est d'avoir des charges de famille... Un million d’euros c’est énorme. On n’est même pas sur la réalité du travail ou pas..."