PenelopeGate : Pierre Péan enquête sur "la thèse du complot"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

FC Barcelone: le PSG paiera la clause pour Neymar et compte le présenter en "fin de semaine", assure l'agent du joueur

RD Congo/violences au Kasaï: du diamant aux élections, un an de crise

Stan Wawrinka forfait à Montréal et à Cincinnati

Football : Neymar fait ses adieux au Barça et se rapproche du PSG

L'ancien Premier ministre va ainsi se reconvertir dans le business international. "Les rares proches dans la confidence ont ordre de ne rien dire sur le profil du poste et l’identité de l’employeur. Tout juste sait-on qu’il prendra ses fonctions à la rentrée" explique Paris Match. En revanche, pas question d'écrire, pour le moment, un livre malgré "les ponts d'or" des éditeurs.

Connaitra-t-on un jour l'élément déclencheur de l'affaire Penelope Fillon ? François Fillon avait, un temps, accusé François Hollande, puis laissé entendre que cela pouvait venir de son propre camp. Dans tous les cas, il avait assuré qu'il finirait par trouver le ou les coupables. Il pourra peut-être compter sur Pierre Péan. Selon Paris Match, "le journaliste d’investigation et auteur de best-sellers, convaincu par la thèse du complot, s’est lancé, lui, dans une enquête au long cours."

