Penelopegate : perquisition à la Revue des deux mondes

Décidemment, l'enquête avance à grands pas. Selon Europe 1, la Revue des deux mondes a été perquisitionnée, jeudi soir, dans le cadre de l'enquête sur la femme de François Fillon. Cette dernière a notamment été, selon des révélations du Canard enchaîné, salariée de ce magazine, pendant un an et demi. Elle gagnait ainsi 5000 euros brut par mois en ne signant que deux notes de lecture. Pour rappel, la Revue des deux mondes est la propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, 32e fortune de France et ami de François Fillon.

Le milliardaire était d'ailleurs venu saluer les enquêteurs "tout sourire (…) Comme si tout cela n'était qu'un aimable divertissement, une formalité amusante" explique Europe 1. Dans ce volet de l'affaire, la justice soupçonne un abus de bien social dont Marc Ladreit de Lacharrière devra se justifier.

