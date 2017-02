Penelopegate : une perquisition a eu lieu au Sénat

Pas une journée sans une nouvelle information sur le "penelopegate." Ce vendredi, le Parisien affirme que les enquêteurs procèdent actuellement à une perquisition au Sénat, une affirmation rapidement confirmée par la chambre elle-même. "Le Procureur de la République financier a fait une demande d’information auprès du Président du Sénat le 2 février 2017 concernant les emplois occupés par Marie et Charles Fillon auprès de François Fillon, Sénateur de la Sarthe, d’octobre 2005 à juin 2007, et la réglementation relative au statut, aux modalités d’emploi, de gestion et de rémunération de collaborateurs de sénateurs" annonce un communiqué.

Pour rappel, le Canard Enchainé a révélé que les deux enfants de François Fillon avaient été rémunérés pour des missions auprès de leur père sénateur, entre 2005 et 2007, pour 84 000 euros. Présentés comme des avocats, ils s'avèrent que les deux étaient encore étudiants pendant cette période.