Penelopegate : perquisition au bureau de François Fillon à l'Assemblée nationale

Mise à jour 12h : Selon le Marianne, le bureau de François Fillon à l'Assemblée nationale ont perquisitionné, ce mardi matin, le bureau de François Fillon à l'Assemblée nationale, avec l'autorisation de son président Claude Bartolone. "Ces autorisations ont toujours été délivrées sous la Ve République", précise d'ailleurs son entourage au magazine.

INFO FRANCE INTER #PenelopeGate

A l'assemblée les enquêteurs cherchent notamment les contrats de travail de Mme #Fillon (qui ne les a plus) — Inter police justice (@InterPJ) 31 janvier 2017

La justice poursuit son enquête concernant les soupçons qui pèsent sur François Fillon et sa femme.

Les deux ont été entendus, séparément, ce lundi soir, par les policiers de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF). Aucune confrontation n'a eu lieu pour vérifier les affirmations de chacun. "Les enquêteurs ont jaugé leur crédibilité. Quand l'audition est longue, cela prouve que vous avez des choses à dire, que vous êtes capable d'apporter des explications longues et convaincantes sur la réalité du travail", juge Me Antonin Lévy, l'avocat du député de Paris, invité ce mardi matin sur RTL.

Le couple a donc été interrogé tant sur les salaires de collaborateur parlementaire de Penelope Fillon que sur son fameux passage, très lucratif, à la Revue des deux mondes. "On a fourni le nom de personnes qui pourraient être entendues, on doit encore fournir leurs coordonnées", a également précisé Antonin Lévy qui avance une étonnante défense : "François Fillon n'avait pas de permanence en tant que député, elle était à son domicile, et qui y habite ? Penelope Fillon."

Ce mardi, Marc Joulaud, le maire de Sablé-sur-Sarthe et suppléant de François Fillon dans sa circonscription devrait répondre aux enquêteurs. C'est lui qui était l'employeur de Penelope Fillon lorsque François Fillon était ministre.