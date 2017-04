PenelopeGate : "je ne dirai plus un mot à ce sujet" tranche François Fillon

Désormais, il est trop tard pour les explications ou les excuses. A la peine dans les sondages, François Fillon doit absolument passer la vitesse supérieure, s'il veut être présent au second tour de la présidentielle. Lundi soir, Mediapart affirmait que sa femme était en fait rémunérée par l'Assemblée nationale depuis 1982 et non 1986. "Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie distillée par des services de l'Etat. Jusqu'où on va aller ? Je ne dirai plus un mot à ce sujet" a tranché François Fillon sur France 2.

Il est d'ailleurs revenu sur une petite phrase de son meeting de dimanche : "je ne vous demande pas de m'aimer mais de me soutenir." Selon lui, la "volonté d'être aimé" des Français nuit à la politique. "On ne demande pas aux Français de choisir un pote, ça n'est pas le sujet. Le président doit tenir ses engagements, même quand on est contesté" explique-t-il.