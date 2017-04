PenelopeGate : la justice demande des preuves aux journaux de la Sarthe

Les problèmes continuent pour François Fillon. Après sa défaite au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidat de la droite se tourne désormais vers sa mise en examen. La justice poursuit son enquête pour vérifier si l'emploi de Penelope Fillon était fictif ou non, depuis la fin des années 1980. Les juges ont ainsi demandé à 5 quotidiens régionaux de la Sarthe de vérifier leurs archives et envoyer tous les articles prouvant la présence de Penelope Fillon sur le terrain pour la période 1988-2016.

"Datée du 19 avril, postée de Paris le 21, cette réquisition a donc été décidée avant le premier tour de l’élection présidentielle" souligne le journal local l'Actu. Pour rappel, Penelope Fillon est mise en examen pour "complicité et recel de détournement de fonds publics", "complicité et recel d’abus de biens sociaux" et "recel d’escroquerie aggravée."