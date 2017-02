PenelopeGate : une information judiciaire a été ouverte

Une information judiciaire a été ouverte concernant l'affaire de l'emploi fictif présumé de Penelope Fillon, selon une information du Parisien, rapidement confirmée par le parquet. Un ou plusieurs juges d'instruction vont donc être nommés pour poursuivre l'enquête. C'est seulement à l'issue de cette nouvelle enquête que François Fillon pourrait être mis en examen. Pour rappel, ce dernier a d'ores et déjà affirmé qu'une telle situtation n'était plus un obstacle à sa candidature. "Cette information est ouverte contre personne non dénommée, des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique", indique le parquet national financier dans un communiqué.

Information judiciaire contre personne non dénommée. Donc le PNF n'a pas d'éléments pour une citation directe qui est sa pratique habituelle — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 24 février 2017

L'ouverture d'une information judiciaire était la piste la plus probable, le parquet financier ayant souligné, la semaine dernière, qu'un classement sans suite était peu probable. Reste à savoir si le ou les juges auront terminé leur enquête à temps alors que la présidentielle arrive à grands pas. L'information a d'ailleurs été annoncée alors que le candidat de la droite était en plein meeting.

Affaire #Fillon : l'enquête confiée à un juge d'instruction pic.twitter.com/wIq67wTYYf — Nathalie Guillouard (@nathaguillouard) 24 février 2017

Selon Mediapart, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales "n’a pas trouvé de traces tangibles ou de témoignages convaincants d’un travail effectué par Penelope Fillon, que ce soit comme assistante parlementaire de son époux ou de son ancien suppléant, Marc Joulaud".