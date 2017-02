"Penelopegate" : François Fillon va publier une "lettre aux Français" mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle: Fillon accusé de «conflits d'intérêt» par Le Pen et Jadot Le Parisien

L’UE s’engage à sécuriser l’accord agricole et à préserver le partenariat avec le Maroc

Ligue 1: Lyon face à une sévère remise en cause

Walkowiak, le plus ancien des vainqueurs du Tour, est décédé

XV de France: pour Nakaitaci, les Bleus sont "plus libres" avec Novès

En savoir plus

"À travers cette crise, c'est bien la question de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du Parlement qui est posée", a-t-il aussi déclaré. "J'ai compris qu'il était naïf de croire que la justice serait rendue sereinement et rapidement", a-t-il dit alors que le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire.

Devant des députés et sénateurs réunis à son QG parisien, il a indiqué qu'il ferait "demain une lettre aux Français à la presse quotidienne régionale". Après avoir présenté ses "excuses aux Français", l'ancien Premier ministre a réaffirmé qu'il n'y avait "pas de plan B", mais "juste un plan A comme Attaque".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres