PenelopeGate : François Fillon va faire face à une vingtaine de frondeurs

C'est un petit groupe de frondeurs, 17 élus LR dans un premier temps, qui espère grossir pour faire pression sur le candidat de la droite. Menés par le sarkozyste Georges Fenech, ils se sont réunis lundi soir et attendent désormais François Fillon au tournant, ce mardi à 11h, lors de la rencontre du groupe LR à l'Assemblée. "Nous avons fait le constat qu'il n'était plus possible de faire campagne sur le terrain et ce constat est partagé à l'unanimité" explique Georges Fenech au Figaro. "Nous reconnaissons tous la légitimité que le candidat a tiré de sa victoire à la primaire mais nous ne pouvons pas ignorer que plusieurs éléments imprévisibles se sont produits depuis.

C'est pourquoi nous devons faire part à François Fillon de nos plus vives inquiétudes et lui poser la question de savoir ce que nous allons faire maintenant. De savoir quelle est la suite."

Pour le moment, la campagne est difficile voire impossible, parasitée par ce PenelopeGate et la menace d'une mise en examen pour François Fillon. Reste que le plan B n'existe pas et ne présenterait pas la légitimité nécessaire. Désormais, les frondeurs réclament un bureau politique, l'instance exécutive du parti pour statuer.