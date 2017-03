PenelopeGate : François Fillon a été mis en examen mardi matin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"La mise en examen est intervenue ce (mardi) matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a simplement déclaré Me Antonin Levy, l'avocat de François Fillon.

Plus tôt ce mardi, le compte Twitter du Canard enchainé annonçait que l'ancien Premier ministre avait été mis en examen dès mardi matin pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux.

Le candidat a ensuite été mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement à ses obligations de déclaration à la Haute autorité de la vie publique.

François Fillon a été entendu par les juges d'instruction et mis en examen mardi 14 mars dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse et ses enfants.

