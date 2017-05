PenelopeGate : François Fillon chez les juges

Selon l'AFP, qui cite une source proche du dossier, François Fillon s'est rendu chez les juges, ce lundi matin, dans le cadre de sa mise en examen. Il est poursuivi pour "détournement de fonds public", "complicité et recel de détournement de fonds publics", "complicité et recel d’abus de bien sociaux", et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique."

Plus d'informations à suivre…