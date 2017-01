Penelopegate : "Ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis ma première élection", assure François Fillon

Au lendemain de la publication par le Canard Enchaîné de révélations sur les fonctions occupés par Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire et collaboratrice au sein d'une revue littéraire, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre a répondu aux questions de Gilles Bouleau ce jeudi soir sur TF1.

"Je ne trouve pas de mot pour dire mon dégoût devant le caractère abjecte de cette accusation. Je savais que j'allais affronter toutes les calomnies, mais par celle-là (…) mon épouse est remarquable, je la défendrai", a tout d'abord déclaré François Fillon.

"Ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis ma première élection (…) Elle a corrigé mes discours, m'a représenté dans des réunions et des associations, elle me faisait la synthèse de la presse (…) Son travail est réel, je m'en expliquerai avec la justice", a poursuivi l'ancien Premier ministre, faisant référence à l'enquête préliminaire ordonnée mercredi par le parquet national financier pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.

"Je n'ai plus de membres de ma famille qui travaille pour moi depuis 2013 (...) Je fournirai tous les justificatifs nécessaires à la justice et je ne me livrerai pas au tribunal médiatique (…) Je vais porter plainte contre les journaux qui affirment que ma femme avait un emploi fictif", a-t-il conclu.

