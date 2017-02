Penelopegate : L’ex-assistante parlementaire de Marc Joulaud s'exprime enfin

Elle s'était faire discrète depuis ses révélations au Canard Enchainé. Jeanne Robinson-Behre, ex-assistante parlementaire de Marc Joulaud, a finalement décidé de s'exprimé auprès du journal régional Le Courrier de l'Ouest. L'occasion pour elle de nuancer ses propos, sans apporter, finalement, de certitudes. "Directement, je n’ai pas travaillé avec elle (Penelope Fillon, ndlr) mais ça ne veut pas dire qu’elle ne travaillait pas" souligne-t-elle. "Je l’ai côtoyée [à] des réceptions, quand j’emmenais des groupes à Paris.

Je la voyais mais, en même temps, vu mes fonctions, je n’avais pas à travailler avec elle non plus."

Elle justifie : "dans les fonctions qui étaient les miennes, auprès de Marc Joulaud, on n’était pas en connexion. On ne faisait pas la même chose (…). Auprès de François Fillon, quand il n’était pas là, moi je produisais plutôt des courriers ou des choses comme ça. Et vu la manière dont les choses étaient organisées, je n’avais pas à la croiser."

Elle présente, par ailleurs, la femme de François Fillon comme quelqu'un de "d’effacé mais charmant" pour qui elle "a beaucoup de respect." Et de préciser : "je la croisais à Sablé et à Paris. (…) Elle venait surtout quand il (François Fillon) n’était pas là."