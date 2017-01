Penelopegate : les époux Fillon entendus par le parquet national financier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les enquêteurs du parquet national financier s'intéressent au poste occupé par Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari et de son suppléant à l'Assemblée nationale, mais également à sa collaboration à La Revue des deux mondes, rémunéré 5 000 euros brut mensuels entre mai 2012 et décembre 2013.

Également PDG de Fimalac, et propriétaire de la revue littéraire, cet homme de 76 ans est un ami de longue date de François Fillon.

Dans la matinée, les policiers ont également entendu un témoin clé de cette affaire : Marc Ladreit de Lacharrière, le propriétaire de la Revue des deux mondes, a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre près de Paris.

Selon une source proche du dossier, citée par l'Agence France-Presse, François et Penelope Fillon ont été entendus par la justice lundi 30 janvier en début d'après-midi, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs, révélés la semaine dernière par le Canard Enchaîné.

