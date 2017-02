PenelopeGate : l'enquête ne sera pas classée sans suite

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, le parquet national financier (PNF) a précisé qu’il ne va pas, en l'état, classer sans suite l’enquête ouverte pour "détournement de fonds publics" et "abus de biens sociaux" ouverte à l’encontre de François Fillon et de son épouse, Penelope. "En tant qu’autorité de poursuite, il est de mon devoir d’affirmer que les nombreux éléments recueillis ne permettent pas d’envisager, en l’état, un classement sans suite de la procédure", indique Eliane Houlette, la procureure du PNF.

Le communiqué du PNF se base sur les éléments recueillis jusqu'à aujourd'hui par les enquêteurs. Si la suite de l'enquête met le candidat hors de cause, les magistrats pourront donc, toutefois, toujours classer cette enquête sans suite. Candidat investi par la droite, François Fillon avait indiqué sur TF1 qu’il renoncerait à se présenter à la course à l’Elysée s’il était mis en examen. "Un acte de communication qui nourrit le feuilleton médiatique"

De son côté, François Fillon a réagi à cette information. "Il n y a rien de nouveau, ni poursuite, ni mise en examen", a-t-il fustigé. "Cette annonce n'est qu'un acte de communication qui nourrit le feuilleton médiatique", explique au Figaro le candidat Les Républicains à la présidentielle. "Cela n'entame en rien ma détermination. J'entends plus que jamais porter le projet de redressement et de modernisation de la France, conformément au mandat qui m'a été donné par 4,4 millions de nos concitoyens. Je m'en remets donc désormais au seul jugement du suffrage universel".

Les avocats de du candidats ont également immédiatement répondu au communiqué du PNF. "Nous maintenons que l'enquête se déroule en violation des règles de compétence du Parquet national financier et, plus grave encore, du principe de la séparation des pouvoirs", écrivent Antonin Lévy et Pierre Cornut-Gentille, dans un communiqué. "Il est capital, à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, que l'enquête se déroule enfin dans légalité et la sérénité. Toute nouvelle violation du secret de l'enquête serait inadmissible", ajoutent les défenseurs du couple Fillon. Ils estiment en effet que le PNF a violé le code de procédure pénale qui lui impose "de ne communiquer que 'des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges'". Or, disent-ils, le Parquet national financier "a choisi d'annoncer publiquement et sans justification une poursuite des investigations" en s'abstenant de "relever qu'après trois semaines d'enquête et de très nombreuses auditions, il n'y a pas d'éléments suffisants pour requérir des poursuites".