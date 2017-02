PenelopeGate : "Les électeurs ne veulent plus voter pour nous" affirme George Fenech

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six morts dans des attentats dans le nord-ouest

Burn out : des députés pour la reconnaissance en maladie professionnelle

En savoir plus

Et de poursuivre : "Il s'agit d'un bal des hypocrites. Sur le terrain, les électeurs ne veulent plus voter pour nous" souligne-t-il, regrettant que le bureau politique ne soit pas sollicité.

Par deux fois, il a tenté de renverser la table. George Fenech, député sarkozyste est finalement rentré dans le rang. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer particulièrement pessimiste. "Ce sont les électeurs qui régleront cette affaire le 23 avril. Je suis très peu enclin à penser que nous pourrions avoir une petite chance de se qualifier pour le second tour" tranche-t-il sur Radio classique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres