Penelopegate : la contre-offensive judiciaire de François Fillon

Le parquet financier a répondu lundi soir en soulignant que l'enquête se poursuivait "avec la célérité et la sérénité appropriées". Dans un communiqué, il souligne qu'une "décision sur l'orientation de la procédure sera prise lorsque les investigations seront terminées. Il serait hasardeux de préjuger dès à présent de leur issue."

L'autre point est la poursuite pour "détournement de fonds publics" qui ne peut, selon les avocats, s'appliquer aux députés et sénateurs, car "selon leur statut, ils ne sont pas détenteurs de l'autorité publique et donc pas gestionnaires d'argent public" précise RTL.

Et si la machine judiciaire se grippait pour François Fillon ? C'est le pari de ses avocats, qui se sont lancés dans une contre-offensive judiciaire, dont Europe 1 et RTL ont révélé les détails. Ils s'apprêtent ainsi à déposer une requête pour vice de procédure afin que le parquet financier soit dessaisi de l'affaire.

