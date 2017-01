Penelopegate : comment va désormais se dérouler l'enquête ?

Après les révélations du Canard enchaîné, le parquet s'est emparé de l'affaire en ouvrant une enquête préliminaire. Cela signifie que le procureur peut encore décider de classer ou non l'affaire en fonction des premiers éléments obtenus. S'il décide de sa poursuite, il peut nommer un juge d'instruction, estimant alors que le cas est particulièrement complexe. Durant une enquête préliminaire, François Fillon ne peut pas être mis en examen. En revanche, lui et son épouse seront convoqués, probablement comme auditeurs libres.

Parmi les personnes visées par cette enquête, François Fillon, évidemment mais aussi son suppléant Marc Joulaud pour "détournement de fonds publics". Dans l'autre volet de l'affaire, le propriétaire de la Revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharrière, peut être poursuivi pour "abus de bien sociaux". Quant à pénélope Fillon, elle est visée pour "recel" des délits précédents.

L'enquête préliminaire pourrait bien être conclue avant la présidentielle, même si elle devrait probablement s'étaler au moins jusqu'au mois d'avril. La défense devra alors apporter ses observations et le parquet décidera si François Fillon doit être, ou non, poursuivi. Si l'élection a lieu avant cette décision et que le candidat de la droite est élu, le dossier sera suspendu, le temps du quinquennat.

