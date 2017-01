Penelopegate : l'avocat de François Fillon a remis des documents aux magistrats

Deux jours après les révélations du Canard Enchaîné sur les fonctions occupés par Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire et collaboratrice au sein d'une revue littéraire, l'avocat de l'ancien Premier ministre a indiqué jeudi 26 janvier avoir remis des documents aux magistrats qui enquêtent sur des suspicions d'emplois fictifs. Ces pièces visent notamment à prouver que l'épouse de François Fillon a effectivement travaillé dans son service en échange de rémunérations.

Le parquet national financier a ordonné mercredi une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits, et l'a confiée à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

"J'ai eu une rencontre avec les magistrats du parquet national financier et j'en ai profité pour leur remettre des documents", a fait savoir Me Antonin Levy quelques minutes après sa sortie du pôle financier. "Nous sommes convenus de nous reparler aussi souvent que cela sera nécessaire", a-t-il ajouté, se disant "très confiant" sur les conclusions de l'enquête.

François Fillon, qui s'exprimera jeudi soir au JT de 20 heures de TF1, a dénoncé mercredi une "campagne de calomnie", et a demandé à être reçu "dans les plus brefs délais" par le PNF "pour rétablir la vérité".

