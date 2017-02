"Penelopegate" : "Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là", affirmait Penelope Fillon à propos de son mari en mai 2007

L’information risque de fissurer encore un peu plus la défense de François Fillon. Ce jeudi soir, Envoyé Spécial doit diffuser un extrait vidéo d’une ancienne interview de Penelope Fillon au quotidien britannique Sunday Telegraph, alors que son mari venait d’être promu Premier ministre.

Dans cet entretien vidéo d’une durée de 45 minutes accordé en mai 2007, Penelope Fillon déclare alors "je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". Interrogée à nouveau sur son rôle auprès de son mari : "Je ne me suis pas occupée de sa communication non plus."

Depuis plusieurs jours, François Fillon est en effet plongé dans la tourmente à propos des révélations du Canard enchainé.

D'après l’hebdomadaire satirique, l'épouse de François Fillon aurait touché 330 000 euros supplémentaires, et deux de ses enfants 84 000 euros en tant qu'assistants parlementaires. Ces déclarations révélées par Envoyé Spécial jettent un nouveau doute sur la réalité de l’emploi pour lequel Penelope Fillon a été rémunérée. Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.

A LIRE AUSSI : "Penelopegate" : les grandes manœuvres de l'ombre s'accélèrent pour trouver un remplaçant à François Fillon