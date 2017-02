"Penelopegate" : 7 Français sur 10 pensent que François Fillon doit renoncer

70% des Français et 53% des proches de la droite estiment que François Fillon, empêtré dans une affaire d'emplois présumés fictifs de son épouse, devrait renoncer à l'élection présidentielle, selon un sondage Odoxa publié ce vendredi. Pour cause, 79% des personnes interrogées n'ont pas été convaincues par les explications fournies par le candidat de la droite et du centre, qui a reconnu avoir commis une "erreur" lors d'une conférence de presse lundi et a publié une "lettre aux Français", selon ce sondage réalisé pour franceinfo.

Cette opinion est partagée par 61% des sympathisants de droite. Les trois quarts des personnes interrogées (74%, 53% des sympathisants de droite) disent avoir désormais une "mauvaise opinion" de François Fillon, placé en 3ème position dans les sondages d'intentions de vote. Seulement 25% conservent une "bonne opinion" de lui, alors qu'elles étaient 38% selon un précédent sondage publié le 27 janvier.

Si François Fillon décidait finalement de renoncer, 50% des personnes interrogées pensent qu'Alain Juppé, battu à la primaire de la droite, serait le meilleur candidat, loin devant François Baroin (15%) et Xavier Bertrand (13%).

>>> À lire aussi : Quelques réflexions sur les accusations dont fait l’objet François Fillon