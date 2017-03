Penelope Fillon parle enfin : "Je travaillais pour mon mari et pour les Sarthois"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fillon s'en remet à ses partisans et à la droite

Top 14: Le Racing 92 et Toulon, finalistes en péril

Orages et vents violents : vigilance orange étendue à 33 départements

Fillon harangue ses partisans et renvoie sa famille politique "à son examen de conscience"

Ligue 1: Marseille cartonne Lorient et met la pression sur Bordeaux

Deutsche Bank va augmenter son capital et modifier sa structure

Concernant sa collaboration à la Revue des Deux Mondes, l'épouse du candidat LR récuse aussi tout emploi fictif : "J'ai réalisé des notes et des fiches de lecture. (...) J'ai remis dix notes aux enquêteurs et la preuve du travail d'analyse de ses ouvrages."

Celle qui déclarait en 2007 au quotidien britannique The Telegraph n'avoir "jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre", déclare maintenant qu'elle effectuait "des tâches très variées". "Je ne considérais pas que je faisais de la politique. Je travaillais pour mon mari et pour les Sarthois", dit-elle. "J’ai fait donner par mon avocat des documents aux enquêteurs. Des courriers avec des notations prouvant qu’ils étaient passés par moi ; des échanges de mails avec les autres collaborateurs de mon mari." "Mon rôle était de l’aider dans sa relation d’élu avec les gens", résume-t-elle, avant de préciser que "la politique politicienne, ça ne m’intéresse pas."

Dans une interview au Journal du Dimanche parue ce dimanche, Penelope Fillon se justifie sur les soupçons d’emplois fictifs qui pèsent sur elle depuis plusieurs semaines. Pourquoi si tard ? "Au début de cette histoire, je considérais qu’il fallait que je m’explique d’abord devant les policiers. (...) J’étais tellement surprise par la violence et par l’hystérie que je me suis renfermée dans ma coquille galloise", plaide-t-elle. Elle précise qu'elle a accepté de parler au JDD pour "mettre un terme à ces rumeurs folles", qui la disent proche du divorce ou à l'hôpital.

