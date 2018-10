Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron brille à la Station F

On l'attendait peut-être plus sur le remaniement, mais cet engagement semblait lui tenir à coeur. Pendant plus d'une heure, le Président, pourtant occupé par le remous qu'a provoqué le départ de son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a discuté avec environ 2000 entrepreneurs venus le voir à la Station F, "incubateur" de start-up fondé par Xavier Niel, patron de Free et très proche du Président.

Dans une atmosphère assez calme et devant un parterre conquis, Emmanuel Macron s'est adonné à un conférence à l'américaine, c'est-à-dire sans pupitre sur une longue estrade lui permettant de capter la jeune foule de trentenaires qui l'entourait. Maîtrisant parfaitement les arcanes du franglais et des thématiques start-up, c'est pleinement détendu qu'il a abordé les rares questions un peu épineuses posées par ses hôtes : le glyphosate pour commencer, mais aussi la réforme de l'ISF ou la croissance technologique.

Et pendant ce temps-là, à Matignon...