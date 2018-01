Le Pen, Philippot, Juppé... les réactions à la loi contre les "fake news"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chez les Républicains en revanche, la mesure divise. Si Lydia Guirous voit "une proposition dangereuse pour la liberté de la presse", Alain Juppé se déclare "en plein accord avec Emmanuel Macron. Pour le maire de Bordeaux, "combattre les 'Fake news', c'est protéger la démocratie. Il est aussi essentiel de former les plus jeunes à l'esprit critique".

Même questionnement du côté des Insoumis. "Qu'est ce qu'une “fake news”, comment on l'empêche, de quoi parle-t-on exactement?" a indiqué Alexis Corbière sur BFMTV. "J'ai peur que là-dedans il y ait une volonté de museler. Moi je suis pour la liberté du net, des moyens législatifs existent aujourd'hui pour contrôler".

L'ancien frontiste Florian Philippot a, quant à lui, jugé ce projet inquiétant. "Toute société démocratique a besoin de contre-pouvoirs citoyens, en particulier quand quelques milliardaires possèdent l’essentiel des grands médias, ce qui met en danger le libre travail des rédactions et des journalistes" a-t-il lancé dans un communiqué. Même son de cloche chez Nicolas Dupont-Aignan, qui juge qu'un projet de loi "pour limiter les "fausses nouvelles" ne saurait être le prétexte pour restreindre la liberté sur Internet".

C'était la principale information à retenir des vœux à la presse d'Emmanuel Macron : la mise en place d'un projet de loi visant à lutter contre la diffusion de fausses informations en période électorale. Cette mesure a été commentée par plusieurs responsables politiques, certains se demandant où était la frontière entre liberté d'expression et information fausse. "Qui va décider si une information est fausse?", a interrogé Marine Le Pen sur Twitter. "Des juges du Syndicat de la Magistrature? Le gouvernement ?".

