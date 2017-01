Le Pen, Boyer, Lagarde … retrouvez le best-of des réactions politiques de la matinée

Marine Le Pen était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC ce mardi matin. La présidente du FN a balayé différents sujets d'actualité a annoncé et a également annoncé qu'elle ne mettrait pas fin à sa carrière politique en cas de défaite lors de l'élection présidentielle. "Je ne suis pas en train de me construire une carrière en me disant si je ne réussis pas ça, j'arrêterais. Je me bats pour le pays, pour le peuple".

Sur Europe 1, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a évoqué la mort de son prédécesseur François Chérèque, disparu lundi. Il a également indiqué qu'il appellerait à faire barrage contre le Front national au cas où le parti de Marine Le Pen arriverait au deuxième tour de l'élection présidentielle. "La CFDT est profondément en lutte contre le Front National et ses idées nauséabondes". Il précise cependant que "ce ne sera pas un chèque en blanc pour l'autre candidat. Il faudra aussi dire quel modèle de démocratie on veut mettre en oeuvre, comment on veut réinstaurer du dialogue social, de l'engagement citoyen.

Il ne faut pas seulement vouloir être au second tour, il faut porter un projet pour le pays."

Pour la présidentielle 2017, Jean-Christophe Lagarde soutient François Fillon… mais compte bien faire entendre la voix des centristes. Le président de l'UDI était l'invité de franceinfo mardi. Interrogé sur le programme du vainqueur de la primaire de la droite et du centre, il a déclaré : "Il ne me suffit pas." Il n'y a pas de chantage", ajoutant qu'"il n'y aura pas de victoire sans que les millions d'électeurs qui se sentent proches du centre, sans que les idées, les valeurs qu'il porte et que nous pouvons représenter, soient pris en compte. Cette discussion est légitime. Il a toutefois exclu de soutenir un autre candidat : "Je ne vois pas pourquoi on soutiendrait un autre candidat, mais si ce candidat venait à ne pas tenir compte d'un certain nombre d'idées des centristes, il perdrait des électeurs et se mettrait en danger pour l'élection présidentielle.

