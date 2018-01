Peines planchers : "Je pense qu'Édouard Philippe fait une erreur", estime Damien Abad

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Il lance un compte à rebours et poignarde sa mère à 00h

M6 et Altice trouvent un terrain d'entente sur la distribution TV

Eric Ciotti (BFMTV) : "Aujourd'hui, quelqu'un condamné à deux ans de prison ferme ne fera pas un jour de prison par le mécanisme des aménagements (…)"Pour exécuter les peines, il faut construire des places de prison : nous en manquons cruellement aujourd'hui. Monsieur Macron avait promis 15.000 places, on ne voit rien venir aujourd'hui."

Christian Estrosi (France Inter) : "Ce qui est insupportable à Champigny-sur-Marne, c'est le fait qu'on est attaqué un uniforme, on s'est attaqué à la France (…) Taper un policier, cela mérite non pas quelques mois de prison".

Damien Abad (RTL) : "Les Français ont aujourd'hui besoin des peines planchers (...) davantage que de la police de sécurité quotidienne" estime le député les Républicains de l'Ain. "Les policiers se sentent désarmés face au sentiment d'impunité (...). Avec le non-rétablissement de ces peines plancher, on donne l'impression que l'on généralise ce sentiment d'impunité. Il nous faut cette mesure, pas seulement, il faut aussi travailler sur les effectifs, donner davantage de moyens aux policiers…".

