Pédophilie : après la mise au point du pape François, 34 évêques chiliens démissionnent

Le pape François est un homme de justice. Aussi, c'est pour la rétablir qu'il a fait parvenir une lettre aux 34 évêques de l'Église chilienne, rencontrés au Vatican à quatre reprises entre mardi et jeudi, leur annonçant des "changements", relate Ouest-France d'après une information de l'AFP. "Je vous remercie pour la pleine disponibilité que chacun a manifesté pour adhérer et collaborer à tous les changements et résolutions que nous devrons mettre en place à court, moyen et long termes, nécessaires pour rétablir la justice et la communion ecclésiale", écrit en espagnol le souverain pontife, dans une lettre diffusée par le Saint-Siège.

"Nous voulons demander pardon"

Le pape François évoque un échange "franc" face aux "graves événements qui ont endommagé la communion ecclésiale et fragilisé le travail de l'Église au Chili au cours des dernières années". "À la lumière de ces événements douloureux concernant des abus – de mineurs, de pouvoir et de conscience – nous avons approfondi la gravité des situations ainsi que les tragiques conséquences en particulier sur les victimes", explique-t-il, leur rappelant avoir dû demander "pardon" aux victimes du clergé chilien.

En conséquence, la conférence épiscopale chilienne a annoncé ce vendredi la démission des 34 évêques venus à Rome rencontrer Sa Sainteté, rapporte Europe 1. "Nous […] avons remis nos postes entre les mains du Saint-Père afin qu'il décide librement pour chacun d'entre nous", indique une déclaration lue devant la presse. "Nous voulons demander pardon pour la douleur causée aux victimes, au pape, au peuple de Dieu et à notre pays pour les graves erreurs et omissions que nous avons commises", déclarent les évêques, qui implorent le "pardon" des victimes, dont ils louent la "persévérance" et le "courage".