Pécresse : "Si on veut une alternative crédible à Macron, il ne faut pas une droite ultra-conservatrice"

Zimbabwe: barrages de blindés autour du bureau du président et du Parlement Il y a 2 heures

Nicole Belloubet (Cnews) : "La majorité sexuelle sera maintenue à 15 ans […] nous réfléchissons à une chose nouvelle qui est une présomption de non-consentement en deca d’un certain âge."

Il y a un an, Alain Juppé disait que Macron était un traitre aux idées ringardes. C'est intéressant ce changement de pied. Fut un temps, il était droit dans ses bottes. Maintenant, il est à cloche-pied"

Valérie Pécresse (Radio Classique) : "Si on veut une alternative crédible à Macron, il ne faut pas une droite ultra-conservatrice. Il faut une droite très ferme sur le régalien mais aussi une droite ouverte sur la France, sur l'économie et sur sa jeunesse. C'est la droite que je défends."

