Pearl Harbor : visite historique du Premier ministre japonais Shinzo Abe

Une visite significative alors que Donald Trump semble vouloir reconfigurer la position américaine dans le Pacifique et face à la Chine, alors que depuis la fin de la Seconde guerre mondiale le réseau d'alliances militaires américaines dans le Pacifique est garant de la paix en Asie de l'Est.

Les deux dirigeants vont se retrouver à Honolulu, capitale de l'état de Hawaii, puis se rendre ensemble à un mémorial des victimes. Près de 2 400 américains sont mort ce jour-là. Tout comme le président américain n'avait pas demandé pardon pour Hiroshima, Shinzo Abe ne demandera pas pardon. Mais il rendra hommage aux victimes et prononcera un discours sur l'histoire. "J’espère que cette visite sera historique, avec les deux leaders américain et japonais se rendant ensemble à Pearl Harbor en signe de réconciliation", a-t-il déclaré avant son départ.

