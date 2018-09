Pays-Bas : deux hommes suspectés de préparer des attentats en France arrêtés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ligue des champions: un rouge et des larmes pour le retour de Ronaldo en Espagne

Après un an de débats, la loi logement passe sa dernière barrière

Présidentielle en RDC : Bemba et Katumbi éjectés, Tshisekedi en lice

Selon les procureurs, l’un des deux hommes «connaissait des personnes ayant accès à des fusils d’assaut AK-47 et qui pouvaient construire des vestes explosives.

Ils sont soupçonnés de préparer un crime terroriste et de faire partie d'une organisation terroriste», avaient expliqué les procureurs néerlandais au moment de l’arrestation. Selon les services de renseignement néerlandais (AIVD), les deux hommes préparaient une attaque imminente en France. Le porte-parole du ministère public néerlandais, Wim de Bruin, a expliqué que, concernant de possibles attaques aux Pays-Bas, plusieurs cibles avaient été identifiées dont «un poste de police et le pont Erasme».

