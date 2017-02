Les Pays-Bas commandent un rapport sur la sortie de l'Euro

Les Pays-Bas envisagent-ils de quitter la zone euro ? Des députés néerlandais ont commandé un rapport sur le futur de la monnaie unique, avant un débat au Parlement sur l'opportunité d'abandonner la monnaie unique. Les travaux ont été lancés suite à des inquiétudes concernant la politique de taux bas mise en oeuvre par la Banque centrale européenne, et son impact sur les épargnants néerlandais.

Le rapport devra aussi imaginer des scénarios de sortie de la zone euro par le pays. Le débat parlementaire est prévu pour démarrer après les élections législatives de mars, qui devraient voir une percée du parti eurosceptique de Geert Wilder, le "Parti pour la Liberté". Ce n'est toutefois pas lui qui a lancé la motion parlementaire demandant ce débat, mais le député chrétien démocrate d'opposition Pieter Omtzigt. Il explique que "les problèmes de l'euro n'ont pas été réglés". A propos du rapport, il précise : "C'est pour nous un moyen de regarder vers le futur sans tabous".

Les élections législatives néerlandaises, si l'on en croit les sondages, devraient se traduire par la naissance d'une coalition centriste incluant les chrétiens démocrates, opposés à la politique monétaire de la BCE.

Le rapport sera rédigé par le Conseil d'Etat, qui a reçu pour mission de vérifier "les options politiques et institutionnelles concernant l'euro" et "les avantages et inconvénients de chacune".