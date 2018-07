Affaire Benalla : "c'est le pire du monde d'avant", dénonce un député LREM

En pleine affaire Benalla, la République en Marche et ses députés soutiennent l'exécutif. Mais certains élus de la majorité sont plus critiques sur cette affaire. C'est le cas de Paul Molac, député LREM du Morbihan et membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla, qui s'exprimait au micro de France Bleu Breizh Izel, lundi 23 juillet.

"Nous avons fait campagne sur le fait que la politique devait être plus propre, et je m’aperçois que c'est le pire du monde d'avant", a-t-il notamment estimé, espérant que les auditions d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, et de Patrick Strzoda, le directeur de cabinet du président de la République, ce mardi 24 juillet, permettront d'obtenir "des réponses.

On voit bien que les choses se sont décidées à l’Élysée".

L'élu a même osé une comparaison entre cette affaire impliquant un proche collaborateur d'Emmanuel Macron et d'autres affaires nébuleuses de la Ve République. "Ça me rappelle des heures un peu sombres, soit du cabinet Mitterrand, soit des heures encore plus sombres, dans une période quasiment de guerre civile, avec le Sac (le Service d'action civique, sous Charles de Gaulle, ndlr)".