Le patron de presse Gérard Lignac est décédé

La rédaction d'Atlantico s'associe à la peine de sa famille et de ses proches.

Humaniste, élégant, courtois et homme de conviction, Gérard Lignac était apprécié de ses partenaires et employés.

Gérard Lignac est décédé ce samedi à Paris, à la suite d’une courte hospitalisation, a-t-on appris ce dimanche. Agé de 89 ans, il était l'un des grands patrons de presse français. Après avait démarré sa carrière chez Thomson, puis chez Westinghouse et dans la sidérurgie, il est devenu PDG de L’Est Républicain de 1983 à 2011 puis des Dernières nouvelles d'Alsace de 1997 à 2011, il avait développé à partir de 2006 le groupe EBRA avec la volonté de rassembler les journaux du quart nord-est de la France (du Républicain Lorrain au Dauphiné Libéré), grâce au rachat du pôle Rhône-Alpes de la Socpresse.

