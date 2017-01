Le patron de la CIA demande à Donald Trump de se discipliner

Il en va, dit-il, de la sécurité des Etats-Unis. Le chef de la CIA, John Brennan, a appelé le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump à « se discipliner et à être très rigoureux en s’exprimant publiquement ». Il doit comprendre, explique John Brennan, « que les enjeux dépassent sa personne. Il s’agit des Etats-Unis et de la sécurité nationale. Il va avoir l’occasion de passer à l’action, en contraste avec le fait de parler et tweeter ».

En cause notamment : John Brennan juge « révoltant » que Donald Trump ait comparé le travail effectué par les agences de renseignement américaines à ce qui se passait sous l’Allemagne nazi.

Trump réagissait ainsi aux informations dévoilées cette semaine selon lesquelles le nouveau président des Etats-Unis aurait eu recours aux services de prostituées en Russie, et que ce pays aurait des documents compromettants à ce sujet.

A ces déclarations, Donald Trump a répondu que les médias et les agences de renseignements lui devaient des excuses. Il avait, de son côté, reconnu mercredi que la Russie était à l’origine de piratages informatiques contre le parti démocrate.

Donald Trump, qui prendra officiellement ses fonctions dans quelques jours, a déclaré que son investiture à la présidentielle serait « grandiose ».