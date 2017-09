"Les Patriotes" devient une formation politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Florian Philippot a par ailleurs souligné qu'il rencontrera "rapidement" Nicolas Dupont-Aignan mais que ce dernier ne fera pas partie des "Patriotes." Et il ne cache pas son ambition, expliquant vouloir réunir "les meilleurs de droite et de gauche, parce qu'on n'est pas sectaires (...), pour arriver au pouvoir".

Le divorce entre Florian Philippot et le Front national semble consommé. Pire, c'est désormais officiellement une rivalité politique puisque "Les Patriotes" est maintenant une formation politique. "Juridiquement un parti, mais ça n'est pas un parti parce que nous ne voulons pas justement faire comme les partis traditionnels, très hiérarchiques, où tout part d'en haut", a-t-il commenté sur LCI. "Il y a les Marcheurs, il y a les Insoumis et il y a maintenant les Patriotes."

