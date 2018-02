Patrimoine : Stéphane Bern dénonce les hauts fonctionnaires qui lui mettent "des bâtons dans les roues, plutôt que de faire leur travail"

En septembre, Emmanuel Macron a appelé Stéphane Bern, l'animateur amoureux de l'Histoire de France, au secours. L'animateur a reçu une lettre de mission et un objectif fixé sur six mois : établir une liste des monuments et des bâtiments en péril.

Invité sur RTL ce samedi, dans "On refait la télé", il a été interrogé sur cette mission et n'a pas hésité à exprimer sa frustration, en poussant un véritable coup de gueule contre les fonctionnaires qui lui mettent des bâtons dans les roues dans sa mission.

"Régulièrement, j'en ai marre ! Je m'y donne complètement, et je fais ça bénévolement. Il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail, dans les administrations, ou au ministère de la Culture. Et quand ils prêtent toute leur énergie pour vous mettre des bâtons dans les roues plutôt que de faire leur travail, je leur dis : Attendez, moi je viens en plus pour vous apporter de l'aide, et vous, vous passez votre temps, au lieu de faire votre travail à sauver les monuments, vous vous dîtes : Comment je vais pouvoir emmerder ?", a-t-il dénoncé.

"Je dérange évidemment, car d'abord, c'est un aveu d'échec", a poursuivi l'animateur. "Il y a des gens qui dirigent le patrimoine depuis quelques années, si le patrimoine est dans un si mauvais état, c'est que visiblement ils n'ont pas forcément bien réussi. Mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont haut fonctionnaires, et ils appartiennent à un corps d'élite."