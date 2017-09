Patrimoine en péril : l'Elysée demande à Stéphane Bern d'établir une liste

Emmanuel Macron a appelé Stéphane Bern, l'animateur amoureux de l'Histoire de France, au secours. L'animateur a reçu une lettre de mission et un objectif fixé sur six mois : il sera chargé d'établir une liste des monuments et des bâtiments en péril.

Le journaliste aura notamment pour mission de réfléchir au financement de la rénovation des "trésors méconnus du patrimoine français" que les particuliers et les communes ne parviennent plus à entretenir.

Autre mission : proposer des pistes nouvelles pour le financement de ces rénovations que l'État n'a plus les moyens d'assumer.

"Je ferai cela en plus de mon travail, bénévolement, et s'il y a des réunions, je les ferai chez moi", a précisé à l'AFP l'animateur. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à choisir Stéphane Bern comme "Monsieur Patrimoine", Emmanuel Macron a répondu : "Pourquoi pas ? Parce qu'il a cette passion, parce qu'il a montré dans ces dernières années son attachement au patrimoine culturel par ses émissions, et donné goût à cela à nombre de nos concitoyens".