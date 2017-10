Patrimoine des députés : treize déclarations manquantes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Coopération bilatérale: Le Sénégal et la France s’engagent

G7 et géants de l'internet d'accord pour bloquer la propagande "terroriste" (Italie)

Mais ce n’est pas tout. La Haute Autorité a également relevé "des carences" sur certaines rubriques de la part de certains députés : "La Haute Autorité observe que la grande majorité est remplie de manière satisfaisante. Elle relève toutefois des carences sur certaines rubriques qui paraissent peu ou mal prises en compte, par exemple s'agissant de l'identification des collaborateurs parlementaires et de leurs activités annexes". Affaire à suivre…

La HATVP n’a pas dévoilé les noms de ces élus. Mais plusieurs médias ont repris des informations de l'AFP, rapportant les noms d'Alexandre Freschi, Jean-Claude Leclabart, Julien Borowczyk, Sophie Errante, Bénédicte Taurine et Béatrice Descamps. Plusieurs élus ont, entre temps, justifié ces absences.

Des carences et des informations manquantes

Ce jeudi 19 octobre, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et d'activités des députés de la XVe législature (vous pouvez les consulter ici), qui s'ajoutent à celles des députés européens et des sénateurs. Elles resteront en ligne jusqu’à la fin du mandat de ces élus. Opération transparence donc mais le seul hic…, selon la HATVP treize députés sur les 577 élus en juin n'ont pas déposé leur déclaration.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres